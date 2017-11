Eisbären: Arnoldas Bosas bleibt bis Saisonende

Gute Nachrichten für Eishockeyfans aus Regensburg: Die Eisbären Regensburg und Importakteur Arnoldas Bosas verlängern den befristeten Arbeitsvertrag bis Saisonende! Der Litauer bleibt so bis Ende 2017/18 an Bord.

Im Sommer wechselte Bosas von den Sheffield Steeldogs aus Großbritannien. Er kam laut Verein als unbeschriebenes Blatt in die Domstadt und überzeugte dort von Anfang an. Die Nummer 33 der Eisbären führt in der Oberliga Süd mit 17 Treffern die Torjäger-Wertung an. Insgesamt gab es für ihn bereits 29 Scorerpunkte in zwölf Saisoneinsätzen.

Pressemitteilung/MF