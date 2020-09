Einbruch in Regensburger Baumarkt: Mehrere Grills entwendet

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt nach einem Einbruch in einen Baumarkt. Unbekannte hatten dort am Wochenende mehrere Grills entwendet. Die Teils hochwertigen Geräte hatten einen Gesamtwert von etwa 15.000 Euro. Die Unbekannten waren zwischen Samstagabend und Montagmorgen in den Freibereich des Marktes in der Langobardenstraße eingedrungen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die Polizeimeldung

Der Diebstahl könnte von Zeugen bemerkt worden sein, denn für den Abtransport der Beute dürfte ein größeres Fahrzeug (Transporter/Klein-LKW) oder ein Anhänger erforderlich gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

