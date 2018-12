E-Autos im Landkreis Regensburg: Siebter KERL geht an den Start

Das mittlerweile siebte E-Auto der Kommunalen Energie Regensburger Land eG (KERL) kann ab sofort und zu den bekannt günstigen Konditionen ausgeliehen werden. Landrätin Tanja Schweiger als Vorstandsvorsitzende der KERL eG übergab das Fahrzeug, das seinen Standort in Regenstauf haben wird, an Bürgermeister Siegfried Böhringer. Dass das eCarsharing- Angebot der KERL eG bei den Bürgerinnen und Bürgern gut ankommt, zeigt sich an den Kilometerständen der schon im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Weit über 40.000 km legten die ersten sechs E-Autos zusammen in nunmehr 14 Fahrmonaten zurück. Das entspricht einer monatlichen Fahrleistung von circa 3.000 km je Elektroauto.

Bei der Übergabe des VW E-Golfs in Regenstauf waren zahlreiche Gäste und Sponsoren mit dabei. Landrätin Tanja Schweiger bedankte sich bei Manfred Pitzl, Vorstandsmitglied der Sparkasse Regensburg, für die Unterstützung dieses Geldinstitus als Hauptsponsor des eCarsharing-Projektes. Ihr Dank galt zum einen den örtlichen Sponsoren, die einen Werbeaufdruck auf dem VW E-Golf gebucht haben, und zwar der Gienger KG und der Stegerer GmbH Metallbau jeweils aus Regenstauf sowie der Bayernwerk Netz GmbH aus Regensburg, sowie ebenso den Vertretern des Netto Marken-Discounts Ponholz, die die Ladesäule und den Strom am Parkplatz der Netto Filiale in Regenstauf für das E-Auto zur Verfügung stellen und der Grundstückseigentümerin Puchner & Co. GmbH & Co. KG aus Regenstauf, die den Parkplatz für das E-Auto kostenfrei vorhält. Hervorzuheben sei auch die stets sehr gute Zusammenarbeit mit das Stadtwerk.Regensburg GmbH, das die Hard- und Software für das Onlinebuchungssystem zur Verfügung stelle.

Wo kann das E-Fahrzeug abgeholt werden?

REWAG-Ladesäule am Parkplatz der Netto Filiale in Regenstauf, Regensburger Straße 10, 93128 Regenstauf

Wo kann ich mich registrieren?

In Zusammenarbeit mit „das Stadtwerk.Regensburg“ können sich interessierte Nutzerinnen und Nutzer unter www.KERLeG.de registrieren. Im Landratsamt Regensburg oder bei den Standortkommunen wird nach einer Sichtprüfung des Führerscheines der Account zum Buchen der E-Autos freigeschaltet, anschließend kann das gewünschte Fahrzeug gebucht werden. Über die gemeinsame Buchungsplattform (auch als App verfügbar) können sowohl die Fahrzeuge vom „das Stadtwerk.Earl“ als auch von der KERL eG genutzt werden.

Hotline rund um die Uhr erreichbar

Die Kooperation mit „das Stadtwerk.Regensburg“ und „das Stadtwerk.Earl“ bietet zudem die Möglichkeit, dass sich Nutzer der E-Fahrzeuge der KERL eG bei Problemen oder im Pannenfall an eine Notfall-Hotline wenden können und hier kompetente Auskunft erhalten. Diese ist unter der Telefonnummer 0941 601 38 38 erreichbar.

Kostenfreies Auftanken an allen Standortladepunkten – günstige Nutzungsgebühren

Die Fahrzeuge des eCarsharings der KERL eG sind zum Ende der Nutzungszeit wieder an den jeweiligen Standort zurückzubringen. Dort können sie auch kostenfrei aufgetankt werden. Es fallen lediglich Nutzungsgebühren an, diese betragen für die erste (angefangene) Nutzungsstunde vier Euro, für die zweite und dritte jeweils drei Euro und für jede weitere einen Euro. Für Jahresabonnenten des RVV gibt es sogar noch einen weiteren Rabatt. Die einmalige Registriergebühr beträgt 29,99 Euro.

Bonus für Neukunden

Der RVV stellt jedem Neukunden des eCarsharing der KERL eG, der die Sichtprüfung am Landratsamt Regensburg oder an einer Standortgemeinde im Landkreis durchführen lässt, einmalig unentgeltlich ein Streifen-Ticket zur Verfügung. Der entsprechende Gegenwert kann auch auf dem RVV-Kundenkonto gutgeschrieben werden.

Pressemitteilung