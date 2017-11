Donaustauf: Mehrere PKW-Aufbrüche

In der Zeit von Samstag, 25.11.2017, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 26.11.2017, 09.30 Uhr, schlug in der Regensburger Straße, vor einer Gaststätte, ein bisher unbekannter Täter bei einem schwarzen Dreier-BMW die hintere rechte Seitenscheibe ein und entwendete aus dem Wageninneren einen Laptop. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag wurde in der Baronstraße bei einem in einem Hofgrundstück geparkten schwarzen Einser-BMW versucht, drei Seitenscheiben einzuschlagen. Dies misslang, allerdings wurde ein Schaden von ca. 2.000 Euro verursacht, da auch noch die Karosserie beschädigt wurde.

Am Montag, 27.11.2017, gegen 03.00 Uhr, wurde erneut in der Baronstraße bei einem blauen Ford Focus eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Besitzer hatte vorher laute Geräusche gehört. Als er kurz danach nach seinem Pkw schaute, der in weiterer Entfernung im Grundstückshofbereich abgestellt war, musste er feststellen, dass neben der zu Bruch gegangenen Scheibe auch noch seine im Auto befindliche Geldbörse samt Inhalt gestohlen wurde. Hier entstand ein Schaden von rund 400 Euro.

Wer hat am vergangenen Wochenende im Bereich Baronstraße/Regensburger Straße auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Wörth a.d. Donau unter der Tel.-Nr. 09482/9411-0.

PM/MF