Donaustauf: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Katze musste Pfote amputiert werden – ist das Tier in eine Falle getreten? Einer Hauskatze aus Laaber musste gestern eine Pfote amputiert werden. Das Tier könnte in eine Tellerfalle geraten sein. Laut Polizeiinspektion Nittendorf steht noch nicht …

