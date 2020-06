Kirchenaustritte im Bistum Regensburg: Diözese startet erneut Aktion Austrittstelefon

Schwester M. Anne Strubel, Arme Franziskanerin von der Heiligen Familie zu Mallersdorf,

das sind die Mallersdorfer Schwestern

Telefon: 08772 69-293 oder 69-00 (Vermittlung)

Dienstag bis Samstag 9.00 bis 11.00 Uhr, 14.00 bis 17.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag

19.30 bis 20.30 Uhr

In der Woche vom 6.7. bis einschließlich 11.7.2020 und vom 7.8. bis einschließlich 22.8.2020

ist Sr. Anne ausnahmsweise nicht erreichbar. Anrufe sind möglich bis 15.9.2020.

Schwester M. Anne Strubel teilt mit: „Ich lebe im Konvent des Mutterhauses in Mallersdorf.

Ich bin Geistliche Begleiterin und habe langjährige Erfahrung in der Seelsorge und

Trauerarbeit sowie in der Begleitung von Frauen in Tagen der Stille. Seit Beginn meines

Ordenslebens begleite ich Menschen in den unterschiedlichen Lebensphasen und in ihren

individuellen Bedürfnissen. Ich gehe gerne in Kontakt mit Menschen, um sie ein Stück auf

ihren Lebensweg zu begleiten. Schon unserem Ordensgründer, Dr. Paul Josef Nardini, lagen

die Menschen mit ihren Nöten am Herzen, deshalb sind wir Mallersdorfer Schwestern in

verschiedenen sozial-caritativen Aufgabenfeldern tätig. Ich freue mich auf Ihren Anruf.“