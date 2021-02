DFB-Pokal: SSV Jahn Regensburg empfäng Werder Bremen

Am Sonntagabend wurden die Viertelfinalspiele für den DFB-Pokal ausgelost. SSV Jahn Regensburg wird Zuhause Werder Bremen empfangen.

Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg trifft im ersten DFB-Pokal-Viertelfinale seiner Vereinsgeschichte zuhause auf Erstligist Werder Bremen. Dieses Los für die Oberpfälzer zog Solo-Weltumsegler Boris Herrmann am Sonntag in der ARD-«Sportschau». Die Regensburger waren am Mittwoch mit einem 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den 1. FC Köln als einziger bayerischer Vertreter in die Runde der besten acht Mannschaften eingezogen. Bremen hatte die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 ausgeschaltet. Die Spiele finden am 2./3. März statt. Die Halbfinals sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das Endspiel steht am 13. Mai in Berlin an.

dpa/MeS