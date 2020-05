Coronavirus in Bayern: Neuinfektionen gleichbleibend

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern ist gleich geblieben. Am Mittwoch und Donnerstag ist noch ein Anstieg zu verzeichnen gewesen, am Freitag waren die Neuinfektionen wieder gesunken. Nach aktuellen Zahlen von Samstagmorgen sind 44.527 Personen infiziert, das sind 232 mehr als noch am Donnerstag (Vortag: +231). Mit 30 Todesfällen steigt die Gesamtzahl auf 2.164 (Vortag: +63).

Nach aktuellem Stand von Samstagmittag vom Bayerischen Gesundheitsamt gibt es in der Oberpfalz 23 neu gemeldete Infektionsfälle (Vortag: +15; insgesamt 4.870) und 4 Todesfälle (Vortag: +8, insgesamt 322).

In Niederbayern sind es 8 Neuinfektionen (Vortag: +18, insg. 4.442) und 2 Todesfälle (Vortag: +2; insgesamt 249).

Zahl der Neuinfektionen in Ostbayern:

Im Landkreis Cham gibt es keine Neuinfektionen, die Zahl der Infizierten bleibt bei 411 (Vortag: 0). Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 20.

Im Landkreis Kelheim ist keine weitere Person gemeldet worden. Die Zahl der Infizierten bleibt bei 434, die Todesfälle bei 33.

Im Landkreis Regensburg sind 4 positiv getesteten Menschen gemeldet worden (Vortag: 0), damit steigt die Gesamtzahl auf 436 und 14 Tote (+1).

In der Stadt Regensburg gibt es 3 Neuinfektionen, die Zahl der Infizierten steigt damit auf 471 (Vortag: +6). Die Gesamtzahl der Todesfälle bleibt bei 7.

