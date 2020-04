Corona in Bayern: Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an

Die Zahl der Neuinfektionen in Bayern steigt weiter an. Von Dienstag auf Mittwoch sind 751 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Dienstag sind es noch 584 gewesen. Die Zahl der Infizierten steigt auf 34.664 Bayernweit sind bereits 995 Personen am Virus gestorben (+104)

In der Oberpfalz sind 56 Personen als neu infiziert gemeldet worden, die Gesamtzahl steigt auf 3.846. Damit sind die Neuinfektionen im Vergleich zum Dienstag um knapp die Hälfte gesunken.

In Niederbayern ist die Zahl der Neuinfektionen leicht gestiegen. Insgesamt sind 3.418 Menschen infiziert (+61).

Im Landkreis Cham sind 5 neue Infizierte gemeldet worden, die Gesamtzahl steigt auf 348. Es gibt einen weiteren Todesfall. Die Zahl der Verstorbenen steigt auf 11.

Im Landkreis Kelheim sind 5 weitere Personen an Covid19 erkrankt (362), die Zahl der Todesfälle steigt auf 24 (+3).

Im Landkreis Regensburg gibt es 5 weitere Neuinfektionen. Damit sind insgesamt 360 Menschen infiziert, 3 Personen sind bislang am Virus gestorben.

Auch in der Stadt Regensburg sind bislang 357 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (+5). Die Zahl der Toten bleibt bei 3.

Alle weiteren Informationen finden Sie hier: https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm