Cham: Weitere Veranstaltungen abgesagt

In der Stadt Cham müssen aufgrund der aktuellen Corona-Lage in der Region weitere Veranstaltungen abgesagt werden. Die Stadt hat heute darüber informiert, dass mehrere Stadtführungen und ein Figurentheater ersatzlos gestrichen sind. Ein für den 5. April geplantes Rathauskonzert mit Steffi Denk wird jedoch nur verschoben, auf den 22. Oktober. In diesem Fall behalten die Tickets laut Stadt ihre Gültigkeit.

Die Mitteilung der Stadt

Folgende von der Stadt Cham organisierten Erlebnisstadtführungen und Veranstaltungen wurden bzw. werden aufgrund der aktuellen Lage ersatzlos abgesagt:

13. April – Ostermontags-Figurentheater „Die Hühner“

23. April – Stadtführung Mühlen, Mägde, Männerträume

26. April – Stadtführung Chamer Anno Dazu Mahl

30. April – Stadtführung Der Schein trügt

Hinweis für Ticket-Käufer:

Online-Bucher von okticket.de werden per E-Mail benachrichtigt. Der Eintrittspreis wird automatisch zurück überwiesen.

Über Vorverkaufsstellen von okticket.de erworbene Karten können bis zu zwei Wochen nach Veranstaltungstermin nur dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Das Rathauskonzert „Voice & Strings“ mit Steffi Denk und Hans Yankee Meier (am 05. April) wird auf Donnerstag, den 22. Oktober, verschoben. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Pressemitteilung Stadt Cham / MF