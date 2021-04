Cham: Sieben Neugeborene über Ostern

Drei Mädchen und vier Jungen: sieben Babys sind über die Osterfeiertage in der Sana Klinik Cham auf die Welt gekommen. Und sogar der Osterhase hat schon bei ihnen vorbei geschaut.

Über die Festtage erblickten gleich sieben Neugeborene in der Sana Klinik Cham das Licht der Welt. Eine freudige Nachricht und ein Grund für den Osterhasen, auch in diesem Jahr die Geburtenstation in der Klinik zu besuchen. Für die drei Mädchen und die vier Jungen hatte er jeweils einen flauschigen Plüschosterhasen im Gepäck.

© Alexander Schlaak / Sana

Im Bild zu sehen: Der kleine Jonas Alois. Er kam am 5. April 2021 zur Welt.

Sana Kliniken des Landkreises Cham