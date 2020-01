Cham: Saunabrand sorgt für hohen Sachschaden

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am 08.01.2020, gegen 16:30 Uhr die Sauna, die sich in einem Nebengebäude des Chamer Freibads in der Badstr. befindet, in Brand. Durch den 41-jährigen Pächter der Sauna war eine Stunde vor der Betriebszeit der Saunaofen aufgeheizt worden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Kunden in der Sauna.