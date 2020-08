Wie die Polizei Cham am Samstag berichtet, wurde bereits am 9. August 2020 ein Pferd in Cham durch einen Unbekannten verletzt.

Eine Pferdehalterin erstattet Anzeige da ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum 09.08.2020, 19:00h bis 09.08.2020, 20:00h ihrem auf einer Koppel in Cham befindlichen Pferd vier tiefe Schnittwunden im Bereich der rechten Seite und der Hinterhand zufügte.

Die Halterin äußert, dass diese Schnitte nicht von einem anderen Pferd verursacht worden sein können.

PI Cham / MB