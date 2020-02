Cham: Mehrere Körperverletzungen

Am Wochenende sind mehrere Personen in Cham leicht verletzt worden.

Die Mitteilung der Polizei:

Nach einem vorangegangen Streit schlug ein 37-jähriger Mann einer 44-jährigen Frau mit der Hand ins Gesicht. Weiter bedrohte der Mann die Frau mit einem Messer. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Gegen den Mann wird Anzeige erstattet. Zu einer weiteren Körperverletzung wurden Beamte der PI Cham am 02.02.2020 gegen 03.45 Uhr gerufen. In einer Disco in der Rodinger Straße in Cham bog ein 34-jähriger Mann einer 29-jährigen Frau die Finger beider Hände nach hinten. Die Frau musste deshalb im Krankenhaus Cham behandelt werden. Gegen den Mann wird ebenfalls Anzeige erstattet. Weiter wurde ein 24-jähriger vor der Disco von einem Unbekannten geschlagen. Der junge Mann wurde dadurch ebenfalls verletzt. Hier wurde ebenfalls Anzeige erstattet.