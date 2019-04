Der Streit zwischen einem 32-Jährigen und einer 29-Jährigen eskalierte, sie wurden handgreiflich und er schubste sie, sodass sie durch eine Glastür fiel. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Am 19.04.2019 kam es in Cham zwischen einem 32-jährigen Mann und einer 29-jährigen Frau zu einem Streit, in deren Verlauf der Mann die Frau durch eine mit Glas gefüllte Tür schubste. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.