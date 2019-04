Cham: Einbruch in Schmuckladen mit Auto – Tatverdächtige festgenommen

Am 06.11.2018 hatten wir über einen Einbruch in einen Schmuckladen im Cham berichtet. Die Täter sind mit einem Auto in das Schaufenster gefahren. Jetzt konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden.

Gegen 05:00 Uhr morgens sind zum Zeitpunkt der Tat Unbekannte mit einem PKW in die Schaufensterscheibe eines Mode- und Schmuckgeschäfts in der Alrunastraße gefahren und entwendeten Schmuck in Gegenwert von rund 8000 Euro.

Die intensiven Ermittlungen des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei Regensburg mit Dienstsitz in Furth im Wald unter Beteiligung der tschechischen Polizei zeigten Erfolg.

Als tatverdächtig gelten nun drei Tschechische Staatsangehörige im Alter von 29 – 32 Jahren, die in ihrem Heimatland wegen anderer Delikte bereits in Haft sitzen. Die 30 und 32 Jahre alten Männer räumten die Tat bei einer Vernehmung auch ein.

Einer der Tatverdächtigen stammt aus dem Kreis der Personen, gegen die im Rahmen der Ermittlungsgruppe Höll ermittelt wurde.

Pressemitteilung PP Oberpfalz