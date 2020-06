Cham: 15 Jahre alter Radfahrer stößt mit Motorrad zusammen

Ein 15 Jahre alter Bub ist in der Oberpfalz mit einem Motorrad zusammengestoßen und wurde dabei verletzt. Der Junge überquerte am Freitagnachmittag mit seinem Rad eine Straße in Cham und stieß dabei mit der Maschine zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 61 Jahre alte Motorradfahrer und der Radfahrer stürzten und verletzten sich, der Junge wurde von den Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurde durch den Zusammenprall leicht beschädigt.

dpa

Der Polizeibericht

Ein 15jähriger Radfahrer aus Cham fuhr am Freitag gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg aus Cham-Janahof her kommend in Richtung Stadtmitte. Ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte er die Prälat-Wolker-Straße, dabei prallte er seitlich in ein Motorrad. Der Radfahrer und der 61jährige Motorradfahrer stürzten und verletzten sich. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der junge Radfahrer wurde durch die Sanitäter ins Krankenhaus Cham eingeliefert.