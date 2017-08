Challenge Regensburg: Polizei bereitet sich vor

Am Sonntag, 13.08.2017 wird in Stadt und Landkreis Regensburg die Triathlon-Großveranstaltung „Challenge Regensburg“ stattfinden. Der Startschuss wird um 06.30 Uhr am Guggenberger See erfolgen. Neben den Triathleten, die eine Triathlon-Langdistanz zu absolvieren haben, wird auch die Polizei an diesem Tag große Anstrengungen leisten. Die Vorbereitung und Durchführung des Einsatzes obliegt dem Polizeipräsidium Oberpfalz. Der dort eingerichtete Führungsstab wird die rund 300 Einsatzkräfte – neben Beamtinnen und Beamten nahezu aller Oberpfälzer Polizeiinspektionen auch Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei – koordinieren und den Einsatz steuern.

Die Polizei Oberpfalz steht in engem Austausch mit den Feuerwehren und Rettungsdiensten, die am Sonntag ebenfalls stark gefordert sein werden. Besonders erfreulich ist, dass zahlreiche Feuerwehrmänner und -frauen die Polizei bei den Verkehrssperrungen unterstützen werden.

Der Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen gilt der Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmer und Zuschauer sowie der Gewährleistung eines ungehinderten Einsatzes der Hilfs- und Rettungskräfte. Im Landkreis Regensburg und dem Stadtgebiet Regensburg ist die Sperrung zahlreicher Straßen notwendig. Aufgrund dessen muss mit Verkehrsstörungen gerechnet werden.

Streckendetails und geplante Verkehrssperrungen können unter http://challenge-regensburg.com eingesehen werden. Die Hotline des Veranstalters (Bürgertelefon) ist am

– Freitag, 11.08.2017 von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

– Samstag, 12.08.2017 von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

– Sonntag, 13.08.2017 von 05.00 Uhr bis 22.45 Uhr

unter der Telefonnummer 0941/298663-0 erreichbar.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz bedankt sich bereits im Vorfeld für das Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Den Athleten wünschen wir einen erfolgreichen Wettkampftag, allen Zuschauern einen bunten und interessanten Tag im Zeichen des Sports.

PM/MF