Burgweinting: Einbruch in Bäckerei – 50 Kilogramm schwerer Tresor geklaut

Von Sonntag auf Montag, 10. August 202, brachen ein oder mehrere Unbekannte in eine Bäckerei in Burgweinting ein. Dabei haben die Täter einen gut 50 Kilogramm schweren Tresor geklaut. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht Zeugen.

Gut fünfzig Kilo dürfte der Tresor wiegen, der im Zeitraum zwischen Sonntag, 9. August, 17.30 Uhr und Montag, 10. August, 05.00 Uhr, aus einer Bäckerei in Burgweinting entwendet wurde.

Über die Doppelschiebetüre am Eingang drangen der oder die Täter gewaltsam in die Bäckerei in der Römerstraße ein und rissen dort den Tresor aus der Wand. Der wurde wenig später im nahegelegenen Aubach gewaltsam geöffnet aufgefunden. Es fehlt Bargeld in mittlerer, vierstelliger Höhe. Außerdem entstand erheblicher Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Ein derartiges Vorgehen könnte von aufmerksamen Passanten oder Anwohner bemerkt worden sein. Daher wendet sich die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit:

Wer hat am Wochenende, insbesondere im beschriebenen Zeitraum, Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die in Verbindung mit dem Einbruch stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben?

Das Hinweistelefon der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0941/506-2888 erreichbar.

Polizeimeldung PP Oberpfalz / MB