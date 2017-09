Burger Restaurant: Eröffnet Peter Pane auch in Regensburg?

Die Peter Pane-Restaurantkette expandiert in Süddeutschland und in Österreich: Ende 2017 eröffnet das erste österreichische Restaurant in der Mariahilferstraße in Wien. Im Mai 2018 folgt ein weiterer Standort im dann neu eröffneten Helio-Center am Augsburger Hauptbahnhof. Diese beiden Restaurants werden durch Rainer Pastätter eröffnet. Er ist der erste Franchisepartner von Peter Pane.

Für Österreich hat er als Systempartner die exklusiven Gebietsrechte; für Süddeutschland erhält er Exklusivität nach Absprache. Pastätters Pläne sind ambitioniert. Zwei bis drei Restaurants möchte er pro Jahr eröffnen. Rosenheim, Regensburg, Landshut und Ingolstadt hat er bereits ins Auge gefasst. In Österreich könnte er sich Neueröffnungen in Innsbruck, Graz, Villach oder Salzburg vorstellen.