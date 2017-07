Die Buchbinder Legionäre Regensburg haben am Freitagabend das erste Spiel in der Armin-Wolf-Arena gegen Mainz mit 4:6 verloren. Besser machte es die Mannschaft von Kai Gronauer dagegen am Samstag. Am Ende stand ein 3:2 Sieg. Die Legionäre liegen damit auf dem fünften Tabellenplatz. Eine Chance die Playoffs noch zu erreichen besteht allerdings nicht mehr.

