Buchbinder Legionäre brechen ins Trainingslager auf

Am kommden Sonntag, 25.02. feiert die Karate Akademie Regensburg ihr 30-jähriges Jubiläum. Von 15 bis 18 Uhr ist aus diesem Anlass „Tag der offenen Tür“ in der Karate …

Am kommden Sonntag, 25.02. feiert die Karate Akademie Regensburg ihr 30-jähriges Jubiläum. Von 15 bis 18 Uhr ist aus diesem Anlass „Tag der offenen Tür“ in der Karate …

Kommender Sonntag: 30 Jahre Karate Akademie Regensburg Am kommden Sonntag, 25.02. feiert die Karate Akademie Regensburg ihr 30-jähriges Jubiläum. Von 15 bis 18 Uhr ist aus diesem Anlass „Tag der offenen Tür“ in der Karate …

Kommender Sonntag: 30 Jahre Karate Akademie Regensburg Am kommden Sonntag, 25.02. feiert die Karate Akademie Regensburg ihr 30-jähriges Jubiläum. Von 15 bis 18 Uhr ist aus diesem Anlass „Tag der offenen Tür“ in der Karate …

Kommender Sonntag: 30 Jahre Karate Akademie Regensburg Am kommden Sonntag, 25.02. feiert die Karate Akademie Regensburg ihr 30-jähriges Jubiläum. Von 15 bis 18 Uhr ist aus diesem Anlass „Tag der offenen Tür“ in der Karate …