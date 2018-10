Bombenfund in Regensburg: Evakuierung am Donnerstag

Die Mitteilung der Stadt Regensburg:

Die 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am 23. Oktober 2018 im nördlichen Teil der Killermannstraße bei Bauarbeiten gefunden worden ist, wird am Donnerstag, 25. Oktober 2018 voraussichtlich am frühen Nachmittag entschärft.

Von den Evakuierungsmaßnahmen, die an diesem Tag um 9 Uhr beginnen, sind alle Gebäude in einem Umkreis von 500 Metern betroffen.

Ein Bürgertelefon ist ab sofort unter der

Hotline-Nummer 507-2326

eingerichtet. Dort können sich alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger melden, die Hilfe benötigen, um ihre Häuser während des Evakuierungszeitraums zu verlassen.

Die Grundschule Prüfening ist von der Evakuierung selbst nicht direkt betroffen. Allerdings kann an diesem Tag kein regulärer Schulbetrieb stattfinden. Die Schulleitung bittet deshalb alle Eltern, ihre Kinder an diesem Tag nicht zur Schule zu schicken. Sollte keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit gefunden werden, ist an der GS Prüfening eine Notfallbetreuung im Rahmen der regulären Unterrichts- bzw. Betreuungszeit eingerichtet. Die Grundschule ist während der Evakuierungsmaßnahmen nur über die Prüfeninger Straße und den Rennweg erreichbar.

Welche Adressen genau von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen sind, sowie weitere Informationen, beispielsweise zu Sammelstellen und Aufenthaltsmöglichkeiten während der Bombenentschärfung sowie zu den Busfahrzeitung und Busumleitungen werden heute Nachmittag bekanntgegeben.

