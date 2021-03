Bodenwöhr: 2 Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten

Am Freitagnachmittag ereigneten sich im Gemeindebereich Bodenwöhr zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt 5 verletzten Personen.

Hier die Pressemitteilung der PI Neunburg vorm Wald

Gegen 15:00 Uhr, wollte eine 62jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße SAD 18 von Altenschwand in Richtung Neuenschwand überqueren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden Kleintransporter, welcher frontal in die Beifahrerseite des Pkw fuhr. Die beiden Insassinnen des Pkw sowie der Fahrer des Kleintransporters wurden mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen auf ca. 30.000,- Euro. Die Feuerwehren Bodenwöhr, Alten- und Neuenschwand und Bruck i.d. Opf. befanden sich an der Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme ereignete sich auf der B85, auf Höhe der Einfahrt nach Neuenschwand ein Auffahrunfall. Bei diesem wurden die beiden Insassen des vorausfahrenden Fahrzeuges leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen auf ca. 5.000,- Euro. Die Feuerwehr Neuenschwand übernahm die Verkehrsregelung.