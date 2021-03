Bischof Voderholzer betet den Kreuzweg auf TVA

Kreuzweg als Videoproduktion

Der Kreuzweg ist eine alte Andachtsform, die in 14 Stationen den Leidensweg Jesu von seiner Verurteilung bis zu seinem Begräbnis betend und meditierend nachgeht. Bischof Dr. Rudolf Voderholzer hat diesen Kreuzweg in der Herz‐Jesu‐Kirche in Regensburg mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hauptabteilung Seelsorge der Diözese gebetet. Daraus entstand eine Video‐Produktion, die am Palmsonntag ab 20 Uhr bei TVA zu sehen ist. Alle Gläubigen sind eingeladen, auf diesem Weg gemeinsam mit Bischof Rudolf den Kreuzweg zu beten.

Leidenserfahrungen von Menschen in der Corona‐Krise

Der Kreuzweg 2021 steht unter dem Leitwort „Er hat unsere Leiden getragen …“ (Jes 53,4) und versucht, das Leiden Jesu mit den Leidenserfahrungen heutiger Menschen, besonders in dieser Corona‐Krise in Verbindung zu setzen. Dazu haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Caritas, Seelsorge und Hilfswerken, aber auch ein Künstler, ein Journalist und ein Bestattungsunternehmer authentische Texte zur Betrachtung verfasst. Diese beinhalten Schicksale von Menschen, die ihnen in ihrem Dienst begegnet sind.

Sendetermin des Kreuzweges

Palmsonntag, (28.03.): TVA um 20 Uhr, danach in der Mediathek unter www.tvaktuell.com. Auf der Homepage des Bistums Regensburg gibt es eine Version mit Gebärdensprache.