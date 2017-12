Bewaffneter Raubüberfall auf McDonalds-Filiale in Obertraubling

Am Mittwoch Mittag, gegen 13:30 Uhr, musste ein Pilot eines Ultraleichtflugzeuges in der Nähe von Rain notlanden. Der Mann befand sich auf einem Übungsflug mit seiner …

Rain: Verdeck öffnet sich – Sportflugzeug muss notlanden Am Mittwoch Mittag, gegen 13:30 Uhr, musste ein Pilot eines Ultraleichtflugzeuges in der Nähe von Rain notlanden. Der Mann befand sich auf einem Übungsflug mit seiner …

