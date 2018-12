Betrügerin erbeutet hohen Geldbetrag mit Enkeltrick

Eine 73-jährige Seniorin hat viel Geld bei einem Enkeltrick-Betrug verloren. Einer unbekannten Frau übergab die Rentnerin aus dem Landkreis Landshut einen mittleren fünfstelligen Betrag, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau hatte sich zuvor am Telefon als die Enkelin der 73-Jährigen ausgegeben und für einen Hauskauf dringend um Geld gebeten. Die Seniorin aus Altdorf glaubte ihr, ging am Freitag zur Bank und übergab einer unbekannten Frau den hohen Betrag.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sie das Geld gar nicht der falschen Enkelin vom Telefon gab, sondern einer Komplizin. In der Regel überzeugen Betrüger die Senioren, dass sie nicht selbst das Geld abholen könnten, sondern Bekannte schicken.

Beinahe täglich gingen Meldungen von Betroffenen des «Enkeltricks» bei den Beamten ein, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern. Es sei wichtig, dass ältere Menschen etwa durch Angehörige für das Thema sensibilisiert würden, um so nicht zum Opfer der Betrugsmasche zu werden.

dpa