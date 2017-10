Beeinträchtigungen im Zugverkehr wegen Sturmtief „Herwart“

Rund 60 Tausend Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an plötzlichem Herzstillstand. Viele von Ihnen könnten gerettet werden, wenn wir alle uns etwas mehr zutrauen würden. …

Auftakt der Lebensretterwochen in Ostbayern Rund 60 Tausend Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an plötzlichem Herzstillstand. Viele von Ihnen könnten gerettet werden, wenn wir alle uns etwas mehr zutrauen würden. …

Burglengenfeld: Frau (77) niedergestochen – mutmaßlicher Täter in Fachklinik In Burglengenfeld hat sich am Dienstag (24.10) eine Bluttat zugetragen. Ein junger Mann hat eine 77-jährige Angehörige angegriffen. Die Polizei wollte heute aber nicht …

Freistaat will den «digitalisierten Streifenwagen» etablieren Die bayerische Staatsregierung will im Rahmen ihrer Digitalisierungsoffensive unter anderem die «digitale Professionalisierung» der Polizei voranbringen. «Es ist …

