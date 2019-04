Bayern: Sirenentest ab 11 Uhr am 11.04.2019

Nicht erschrecken, wenn am Donnerstag die Sirenen in Bayern losheulen! Ab 11.00 Uhr wird in weiten Teilen des Freistaats die Warnung der Bevölkerung geprobt.

Dann wird nach Angaben des Innenministeriums das Sirenenwarnsystem getestet und ein eine Minute langer Heulton ausgelöst. Er soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

Auch die Funktion von Warn-Apps soll bei dem Probealarm überprüft werden.

Ein weiterer Test ist für Freitag ebenfalls ab 11.00 Uhr geplant.

Pressemitteilung dpa