Bayern: Online-Vortrag zu Verbraucherschutz in Coronazeiten am 19. Mai

Der Verbraucher Service Bayern informiert in einem kostenfreien Online-Vortrag am nächsten Mittwoch zum Verbraucherschutz in Zeiten von Corona.

Das Anliegen des VSBs ist es auch und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie für Verbaucher*innen und deren Interessen einzustehen, diese in Richtung Politik zu vertreten und umfassend zu informieren.

Deshalb bietet der Verbraucher Service Bayern im KDFB e.V. (VSB) anlässlich des diesjährigen Tags des Grundgesetzes am Mittwoch, den 19. Mai 2021, um 19.00 Uhr, einen kostenfreien Online-Vortrag zum Thema „Verbraucherschutz in Zeiten von Corona“ an . Referentin ist Eva Traupe, Volljuristin und Verbraucherberaterin. Der Vortrag reiht sich in die vielfältigen Jubiläumsaktivitäten, die der Verbraucherverband anlässlich seines 65. Geburtstages in diesem Jahr durchführt.

Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link: https://www.verbraucherservice-bayern.de/termine/verbraucherschutz-in-zeiten-von-corona.

Verbraucher Service Bayern im KDFB e.V./JM