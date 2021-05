Bayern: Impfstoffmangel auch in den Impfzentren – hauptsächlich Zweitimpfungen

Nicht nur in den bayerischen Arztpraxen, sondern auch in den Impfzentren gibt es aktuell zu wenig Impfstoff. In den kommenden Wochen werden die gelieferten Dosen hauptsächlich für Zweitimpfungen verwendet. Im Impfzentrum der Stadt Regensburg bleiben die vereinbarten Impftermine aber bestehen.

In den kommenden Wochen müssen die Impfstoffe, die an das städtische Impfzentrum geliefert werden, primär für die anstehenden Zweitimpfungen verwendet werden. Das bedeutet, dass sich Impfungen mit BioNTech zunächst auf Zweitimpfungen konzentrieren. Die Zweitimpfungen nach der Erstimpfung mit AstraZeneca werden für über 60-Jährige im Impfzentrum auch weiterhin mit AstraZeneca durchgeführt. Für die Zweitimpfungen nach der Erstimpfung mit AstraZeneca für unter 60-Jährige wird ein mRNA-Impfstoff von BioNTech oder Moderna verabreicht - auf Wunsch kann auch AstraZeneca verimpft werden.

Impftermine bleiben bestehen „Die reduzierte Anzahl der Impfdosen ermöglicht es uns derzeit leider nicht, weiter so viele Termine für eine Erstimpfung anzubieten“, so Richard Leberle, ärztlicher Leiter des Impfzentrums. „Die vereinbarten Termine für eine Erstimpfung im Impfzentrum blieben jedoch bestehen, da wir keinen Impfstoff verfallen lassen wollen." Die wenige Erstimpfungen, die in den nächsten Tagen verabreicht werden, sind möglich, da einige Personen ihre Termine beim Impfzentrum abgesagt haben, um sich beim Hausarzt oder einem niedergelassenen Arzt impfen zu lassen. „Wir bitten nochmals darum, die Daten im Impfportal BayIMCO zu löschen, wenn man die Corona-Schutzimpfung bei einem Arzt erhalten kann. Nur so können zügig weitere Termine für impfwillige Personen vereinbart werden“, erläutert Roland Käs, Leiter des Impfzentrums. Wann wieder mehrere Termine für Erstimpfungen über BayIMCO vergeben werden können, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Öffentlichkeit wird aber zeitnah informiert. Hinweis Grundsätzlich ist der zeitliche Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung vorgeschrieben. Eine Abweichung vom vorgeschriebenen Abstand ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Eine terminliche Verschiebung der Zweitimpfung kann nur bei Nachweis von triftigen medizinischen oder beruflichen Gründen erfolgen. „Drittimpfungen“ sind derzeit generell nicht zulässig. Erstimpfungen in Regensburg Regensburg steht mit rund 62.000 Erstimpfungen, die im Impfzentrum und in Arztpraxen verabreicht wurden, insgesamt sehr gut da. Und auch in den vier Regensburger Kliniken, die über das städtische Impfzentrum mit Impfstoff versorgt werden, wurden über 10.000 Erstimpfungen durchgeführt. Der zuständige Rechts- und Regionalreferent der Stadt, Dr. Walter Boeckh: „Das Team im Impfzentrum sowie die vielen niedergelassenen Ärzte haben in den letzten Monaten und Wochen unter teils widrigen Rahmenbedingungen Schwerstarbeit vollbracht, dafür gebührt ihnen der Dank der gesamten Stadtgesellschaft.“

Problematik in ganz Bayern

Am Dienstag gab es Verwirrung im Umgang mit Erstimpfungen in Bayern. Aus den Landratsämtern in Bayreuth und Bamberg hieß es am Dienstagabend, man sei angewiesen worden, die Erstimpfungen mit diesen Vakzinen zu stoppen und nur noch Zweitimpfungen durchzuführen. Das Gesundheitsministerium widersprach: Es habe keine Anweisung gegeben, die Erstimpfungen gänzlich zu stoppen, hieß es am Abend.

Es sei allerdings über die hohe Anzahl der nun nötigen Zweitimpfungen informiert worden. Außerdem verwies ein Ministeriumssprecher darauf, dass man derzeit den Einfluss der nun nötigen Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff nach einer ersten Astrazeneca-Impfung auf die verfügbare Impfmenge für Erstimpfungen beobachte.

Das Landratsamt Bayreuth hatte zuvor mitgeteilt, das Ministerium habe den Leitern der bayerischen Impfzentren mitgeteilt, dass ab Mittwoch alle verfügbaren Impfstoffe von Biontech und Moderna ausschließlich für Zweitimpfungen zu verwenden seien. Das bedeute, dass in den Impfzentren in Stadt und Landkreis Bayreuth sämtliche Corona-Erstimpftermine kurzfristig storniert werden müssten.

Auch aus dem Landkreis Bamberg kam eine ähnliche Information: Ohne Vorwarnung seien die Impfzentren angewiesen worden, ab Mittwoch nur noch Zweitimpfungen durchzuführen und alle geplanten Erstimpfungen abzusagen. Bayernweit müssten Reserven der Impfstoffe von Biontech und Moderna aufgebaut werden, um die Zweitimpfungen sicherzustellen.

Auch andernorts müssen Erstimpfungen eingeschränkt werden, die Rede war aber nicht von einem Stopp. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte, sein Gesundheitsamt sei informiert worden, dass das Impfzentrum in den nächsten Wochen kaum Erstimpfungen durchführen könne, damit genug Vakzin für Zweitimpfungen zur Verfügung stehe. «Das ist nicht die Strategie, die ich mir vorstelle und erfüllt auch nicht das, was uns Kommunen von Monat zu Monat immer wieder aufs Neue zugesagt wurde», kritisierte er.

Stadt Regensburg/dpa/MB

