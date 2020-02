Bayern: Deutsche Bahn stellt 4.250 neue Mitarbeiter ein

Bundesweit werden bei der Deutschen Bahn 25.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Dabei sind vor allem Lokführer, Instandhalter und Fahrdienstleiter stark nachgefragt.

Die Einstellungsoffensive bei der Deutschen Bahn geht weiter. Allein in Bayern will das Unternehmen in diesem Jahr circa 4.250 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Bundesweit sollen rund 25.000 neue KollegInnen und Kollegen an Bord geholt werden – inklusive 4.700 Nachwuchskräften.

Zum Vergleich: 2019 gab es in Deutschland mehr als 24.000 Einstellungen, 4.200 davon waren Azubis.



„Die Deutsche Bahn hat sich ein mächtiges Wachstumsprogramm auf die Fahnen geschrieben“, sagt DB-Personalvorstand Martin Seiler, „deutlich mehr Infrastruktur und mehr Züge – und dazu gehören dann natürlich auch deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen, die sich beispielsweise am Ausbau der Infrastruktur beteiligen oder eben auch die neuen Züge fahren.“



Im Rahmen ihrer Strategie „Starke Schiene“ plant die DB in den kommenden Jahren rund 100.000 Einstellungen. In Zeiten von konjunktureller Schwäche bauen andere Unternehmen Stellen ab, die Bahn baut Arbeitsplätze auf. 500 verschiedene Berufsbilder gibt es, außerdem 50 Ausbildungsberufe.

Die größten Berufsgruppen, in denen die DB einstellt, ausbildet und qualifiziert:

Lokführer (ca. 2300/ 575)

Fahrweginstandhalter (ca. 3300/ 515)

Fahrdienstleiter (ca. 2000/ 300)

Schienenfahrzeuginstandhalter (ca. 1500/ 300)

Servicemitarbeiter am Bahnhof (ca. 800/180)

Servicemitarbeiter im Zug (ca. 1100/330)

Busfahrer (ca. 1600/325)

Weitere Stellenausschreibungen gibt es u.a. für IT-Spezialisten, Ingenieure, Bauprojekte/-überwacher, Sicherheitsmitarbeiter, Reinigungskräfte, Gebäude- und Anlageninstandhalter, für Büromanagement, für Finanzexperten, Einkäufer etc. Mehr Infos hier: https://karriere.deutschebahn.com/karriere-de

Pressemitteilung Deutsche Bahn