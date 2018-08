Bayern: Befristet angestellte Lehrer dürfen auf Verbeamtung hoffen

Die Zahl der offenen Asylverfahren in Bayern geht zurück. So seien Ende Juli noch weniger als 38 000 Asylklagen anhängig im Vergleich zu mehr als 41 000 Ende vergangenen Jahres. …

Herrmann: Trendwende bei gerichtlichen Asylverfahren Die Zahl der offenen Asylverfahren in Bayern geht zurück. So seien Ende Juli noch weniger als 38 000 Asylklagen anhängig im Vergleich zu mehr als 41 000 Ende vergangenen Jahres. …

EKD-Chef Bedford-Strohm wirft CSU einseitige Flüchtlingspolitik vor Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat der CSU eine einseitige Haltung in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen. «In den …

