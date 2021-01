Bayern: Arbeitslosigkeit steigt zum Jahresbeginn auf über vier Prozent

Die Arbeitslosigkeit in Bayern ist zu Jahresbeginn auf über vier Prozent gestiegen. Insgesamt 316.791 Menschen waren arbeitslos gemeldet, im Vergleich zum Dezember ein Anstieg um 0,6 Prozent. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mit.

Der Anstieg ist nach Einschätzung der Arbeitsagentur jedoch vor allem saisonal bedingt, da die Arbeitslosenzahlen im Winter traditionell etwas höher sind. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 4,2 Prozent, nach 3,6 Prozent im Dezember 2020.