Bayerischer Städtetag äußert sich zum Koalitionsvertrag

Der Bayerische Städtetag hat sich zum Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern geäußert. Das Papier enthalte positive Absichten und Ziele, vieles bleibe „noch unkonkret und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung“. Die Städte wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land gemeinsam erreichen.

„Wer gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen Bayerns erreichen will, muss die Bewältigung der unterschiedlichen Herausforderungen in Stadt und Land gleichermaßen in Angriff nehmen. Für die unterschiedlichen Probleme von ländlichen Gemeinden und Städten sowie in den Ballungszentren enthält der Koalitionsvertrag Absichtserklärungen und Lösungsansätze, an denen wir in den nächsten Jahren gut gemeinsam weiter arbeiten können.“ Bernd Buckenhofer, Geschäftsführer des Bayerischen Städtetags