Bayerischer Landtag: CSU und Freie Wähler unterzeichnen Koalitionsvertrag

Koalitionsverhandlungen waren schwierig

Ein zentraler Punkt des Koalitionsvertrages ist eine finanzielle Entlastung von Familien mit kleinen Kindern um bis zu 1200 Euro pro Jahr und Kind. Auch auf die Umweltpolitik will die neue Regierung einen weiteren Schwerpunkt legen und damit den Flächenverbrauch deutlich senken.

Die Freien Wähler sollen drei Minister im Kabinett stellen, die CSU muss demnach auf die Ressorts Wirtschaft, Umwelt und Kultus verzichten.

Aiwanger betonte, dass die Straßenausbaubeiträge, die Kitabetreuung und die dritte Startbahn am Münchner Flughafen die schwierigsten Punkte in den Verhandlungen gewesen seien. Mit den Ministerien ist er jedoch zufrieden und will die Zusammenarbeit dort stärken, wo sie zwischen den Ministerien sinnvoll sei.