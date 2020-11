Bau(m) mit mir meine Zukunft: Ladies‘ Circle 96 Regensburg will Gutes tun

„Bau(m) mit mir meine Zukunft!“ – Unter diesem Motto möchte der Ladies‘ Circle 96 Regensburg etwas für den Klimaschutz und für die Zukunft von Kindern tun.

Mit nur 10 Euro kann jeder dazu beitragen, einen Baum in einem bayerischen Wald in Oberschneiding zu pflanzen und damit die ehrenamtlich geführte Kinder- und Jugendfarm Regensburg unterstützen. Dort sollen Kinder in einem positiven und kindgerechten Umfeld den Umgang mit Tieren, der Natur und der Umwelt erlernen.

Zum Hintergrund: Durch die Aktion wird ein Wald aufgeforstet , dessen Kleinwaldbesitzer jährlich mindestens 1 % seines Privat-Waldes durch Sturm und Schädlingsbefall verliert.

Spenden werden noch bis zum 15.11. gesammelt! Alle Infos gibt es auch unter : www.waldspende.de