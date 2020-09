Baseball: 400 Zuschauer dürfen in die Armin-Wolf-Arena

Am kommenden Wochenende sind zum ersten Mal in dieser Saison bis zu 400 Zuschauer in der Armin-Wolf-Arena zugelassen. Hierzu bitten wir euch folgende wichtige Punkte zu beachten:

Es gibt keinen Vorverkauf für Tickets. Auch eine Reservierung von Tickets ist nicht möglich. Tickets sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Die Kasse öffnet an beiden Tagen jeweils 1,5 Stunden vor Spielbeginn .

Die Sitzplätze werden vom Personal zugewiesen . Es gibt keine freie Platzwahl!

Im kompletten Stadion gilt Maskenpflicht . Die Maske darf nur am zugewiesenen Sitzplatz abgenommen werden.

Alle Besucher (unabhängig ob Fan, Mitglied oder Helfer) müssen das Stadion über die Kasse betreten , damit sie erfasst werden können.

