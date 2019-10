Barbing: BombeAB A3 und B8 erfolgreich entschärft

In den Mittagsstunden des Dienstags, 08.10.2019, ist bei Sondierungsarbeiten zwischen der BAB A3 und der Bundesstraße 8, kurz vor Barbing, eine amerikanische Fliegerbombe festgestellt worden.

Zur Entschärfung, der 45 Kg Bombe mit rund 22 Kg Sprengmasse, wurden die Autobahn und die B8 im betreffenden Bereich, je in beide Fahrtrichtungen, gesperrt. Im Sicherheitsbereich sind wenige Häuser mit rund 345 gemeldeten Bewohnern vom festgelegten Sperrradius von 250 Metern erfasst und geräumt worden. Rund 65 Personen wurden angetroffen und aufgefordert Ihre Wohnungen zu verlassen. Die Betroffenen kamen der Aufforderung ohne Aufsehens nach.

Die Verkehrssperren, Um- und Ableitungen auf der BAB A3 und der B8 wurden um 15:30 Uhr vollumfänglich in Kraft gesetzt. Die Arbeiten der Kampfmittelräumer dauerten rund 45 Minuten. Um 16:15 Uhr konnten so die umfangreichen Einschränkungen für den Verkehr gänzlich aufgehoben werden. Die Bewohner der betroffenen Gebäude können ebenfalls in Kürze in Ihre Wohnungen zurückkehren.

Die einsatzleitende Polizeiinspektion Regensburg Süd bedankt sich insbesondere bei der Bevölkerung, den Verkehrsteilnehmern und insbesondere den Bewohnern der Häuser im Sicherheitsbereich, für ihre Geduld und das Befolgen der Anweisungen. Ferner gilt der Dank den beteiligten Behörden und Einrichtungen für die gute Zusammenarbeit und nicht zuletzt den Medien für die Berichterstattung über die verkehrslenkenden Maßnahmen.

Der von der Polizei veröffentlichte Sperr-Radius um den Fundort:

Ursprüngliche Meldung:

Barbing:

Margaretenstraße 32-50 und 17-31, Am Hölzl 5, 7 und 9;

Neutraubling:

Aubachweg 19 – 31, Naabstraße 12-18 und 13-15;

Nach erster Einschätzung werden die Arbeiten der Kampfmittelräumer in den frühen Nachmittagsstunden beginnen und etwa 60 Minuten Arbeitszeit beanspruchen. Die Sperrungen werden kurz vor dem Entschärfungsbeginn in Kraft gesetzt.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die Dauer der Arbeiten und der Zeitpunkt des Beginns von vielfältigen Faktoren abhängig sind und noch nicht definitiv bestimmt werden können.

Wir werden zeitgerecht weiter informieren.

