Barbing: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Da hatte es wohl jemand eilig. Am Odessaring in Regensburg führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durch. Gemessen wurden 3957 Fahrzeuge, 430 von ihnen waren zu …

Da hatte es wohl jemand eilig. Am Odessaring in Regensburg führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durch. Gemessen wurden 3957 Fahrzeuge, 430 von ihnen waren zu …

Odessaring: 121 kmh bei erlaubten 70 Da hatte es wohl jemand eilig. Am Odessaring in Regensburg führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durch. Gemessen wurden 3957 Fahrzeuge, 430 von ihnen waren zu …

Odessaring: 121 kmh bei erlaubten 70 Da hatte es wohl jemand eilig. Am Odessaring in Regensburg führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durch. Gemessen wurden 3957 Fahrzeuge, 430 von ihnen waren zu …

Odessaring: 121 kmh bei erlaubten 70 Da hatte es wohl jemand eilig. Am Odessaring in Regensburg führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durch. Gemessen wurden 3957 Fahrzeuge, 430 von ihnen waren zu …