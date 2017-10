Bahnübergang in Mangolding ab 14.10.17 gesperrt

Landkreis Regensburg: Bevölkerungsstand erstmals über 190.000 Die Einwohnerzahl des Landkreises Regensburg hat erstmals die Marke von 190.000 übersprungen. Am 22. September 2017 veröfentlichte das Bayerische Landesamt für Statistik die …

Bach an der Donau: Vollsperrung Ortsdurchfahrt ab 16.10.17 Auf der Staatsstraße St 2125 wird momentan die Engstelle in Bach an der Donau beseitigt. Die Straßenbauarbeiten des Staatlichen Bauamts Regensburg und der Gemeinde Bach an der …

Hauptbahnhof Regensburg: Herrenloses Gepäckstück sorgte für Aufregung Eine verdächtiges, herrenloses Gepäckstück hat am Dienstagnachmittag (10. Oktober) am Hauptbahnhof in Regensburg kurzzeitig für Aufregung und auf zwei Gleisen für eine …

Für die kleinsten Fans: Malwettbewerb bei den Eisbären Regensburg Beim Heimspiel gegen Peiting, am 29.10.2017, wird für die jüngsten Eisbären-Fans bereits um 16:00 Uhr Anpfiff sein. An diesem Tag findet der Kids-Day in der Donau Arena statt. Im …

Regensburg: Gewalttätige Ladendiebe – Zeugen gesucht Ein bislang unbekannter Mann fiel am 10.10.2017, gegen 19.15 Uhr, in einem Supermarkt in Steinweg, Regensburg, auf, als er eine Tüte Chips in eine mitgeführte Tasche steckte. Die …