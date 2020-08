Bad Kötzting: Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz und Beleidigung

Am Donnerstag, den 27.08.20, gg. 16.00 Uhr, hielt sich ein 46-jähriger Mann in der Spielbank Bad Kötzting auf und spielte an einem Glücksspielautomaten. Da er, trotz mehrfacher Aufforderung durch das Personal, die Mund-/Nasenschutzmaske nicht bzw. nicht richtig aufsetzte, wurde die Polizei verständigt. Weiterhin beleidigte er einen Mitarbeiter der Spielbank mit diversen Ausdrücken. Nach Anzeigenaufnahme erhielt der Mann einen Platzverweis und wurde aus der Spielbank verwiesen.

Von Lukas Sendtner