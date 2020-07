Bad Kötzting: Exhibitionist in Verbrauchermarkt – Zeugen gesucht

Am Freitagabend (03.07.2020) hat ein Mann in einem Verbrauchermarkt an seinem Glied manipuliert. Jedoch hat niemand die Polizei verständigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, insbesondere die betroffenen Kundinnen.

Die Polizeimeldung:

Am Freitag, 03.07.2020 im Zeitraum zwischen 18:40 Uhr und 18:50 Uhr konnte eine Kundin in einem Verbrauchermarkt in der Lamer Straße beobachten, wie ein ca. 50-jähriger Mann sich hinter eine andere Kundin stellte und an seinem aus der Hose hängenden Glied manipulierte.

Diesen Vorgang wiederholte er öfter. Jedoch verständigte niemand die Polizei. So konnte der Unbekannte seine Waren ordnungsgemäß bezahlen und das Geschäft unerkannt verlassen.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang bzw. dem oder die Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kötzting, Tel. 09941/9431-0, in Verbindung zu setzen.

Insbesondere die betroffenen Kundinnen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

PI Bad Kötzting