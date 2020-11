Bad Kötzting: Anzeigen wegen Infektionsschutz

Die Polizeiinspektion Bad Kötzting berichtet von mehreren Anzeigen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz. So wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14-15.11.) zwei Autos festgestellt, bei denen die Insassen jeweils ohne Mundschutz unterwegs waren – obwohl sie aus drei, beziehungsweise vier verschiedenen Hausständen kamen. Eine Kontrolle wurde in Lohberg, die andere in Bad Kötzting durchgeführt. Insgesamt gibt es so sieben Anzeigen gegen die Auto-Insassen.

Der Polizeibericht

