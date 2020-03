Am Samstagmittag ist ein Streit zwischen zwei Männern auf offener Straße in Bad Gögging eskaliert. Auf einen der beiden Männer wurde mit einem Messer eingestochen. Vor Ort hat man versucht den Mann zu reanimieren – leider erfolglos, der Mann ist noch an Ort und Stelle verstorben. Ein tatverdächtiger Mann wurde vor Ort von der Polizei festgenommen.

© Alexander Auer

© Alexander Auer

Mehr Informationen soll die Polizei im Laufe des Nachmittags veröffentlichen.