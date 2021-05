Bad Abbach: Fatale Raucherpause – Bauarbeiter stürzt 4,5 Meter in die Tiefe

Am Dienstagmittag stürzte ein Bauarbeiter auf einer Baustelle in Bad Abbach 4,5 Meter in die Tiefe und musste aus einer Baugrube geborgen werden.



Gestern Mittag, 11.05.21, ereignete sich auf einer Baustelle in Bad Abbach ein Unfall mit Gott sei Dank glimpflichen Ausgang. Als ein 31-jähriger Bauarbeiter für seine Raucherpause das Baustellengebäude verlassen wollte, benutzte er trotz des Hinweisschildes „Stopp – Hier nicht weiter!“ die Fluchttüre im 1. Obergeschoss. Da die Fluchttreppe jedoch noch fehlte, trat der Bauarbeiter ins Leere und stürzte dabei 4,5 Meter in die Tiefe. Der Mann landetet in einer Baugrube und musste von der Feuerwehr Bad Abbach und der Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Regensburg geborgen werden. Er kam daraufhin mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen ist der Bauarbeiter ohne fremde Beteiligung abgestürzt. Die Polizei Kelheim hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

© vifogra / Screenshot Video

PI Kelheim/JM