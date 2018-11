B85: Geisterfahrer bei Wetterfeld unterwegs

Am Donnerstag, den 29.11.2018 war gegen 9:40 Uhr ein Geisterfahrer auf der B85 zwischen den Anschlussstellen Untertraubenbach und Wetterfeld unterwegs. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein 55-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrzeug die B85 von Roding in Richtung Cham, als ihm auf Höhe Untertraubenbach ein Mercedes auf seiner Fahrspur, also von Cham kommend in Richtung Roding fahrend, entgegen kam. Am Steuer des Mercedes saß ein 87-jähriger Mann, der zuvor offenbar gewendet hatte und nun die Bundesstraße in falscher Richtung befuhr. Nur dem couragierten und umsichtigen Verhalten des 55-Jährigen war es schließlich zu verdanken, dass es zu keinem Unfall kam. Der Mann hatte den Mercedes-Fahrer zuvor gestoppt und ihn zum Umkehren bewegt.

Trotzdem haben zwei Verkehrsteilnehmer stark abbremsen müssen. Diese werden gebeten, sich als Zeugen bei der PI Roding zu melden. Den Falschfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Polizeimeldung