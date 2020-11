B16 bei Bad Abbach: Frontalzusammenstoß im Nebel

Am Mittwochabend sind im dichten Nebel auf der B16 bei Bad Abbach im Landkreis Kelheim zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine Frau wollte mit ihrem Auto wohl einen Lastwagen überholen und ist dabei mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert.

Laut dem Polizeibericht der PI Kelheim überholte eine 59-Jährige Regensburgerin auf der B16 auf Höhe Alkofen trotz Überholverbot und starkem Nebel einen vor ihr fahrenden Lastwagen. Hierbei übersah sie das entgegenkommende Auto einer 24-jährigen Kelheimerin und stieß frontal mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Autos in die angrenzende Böschung geschleudert.

Die Unfallverursacherin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend in einem schwer verletzten Zustand in die Regensburger Uniklinik verbracht.

Die 24-Jährige, sowie ihr 26-jähriger Beifahrer konnten ihr Fahrzeug aus eigenen Kräften verlassen. Die Fahrerin wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in die Skt.-Josef-Klinik in Regensburg verbracht. Der leichtverletzte Beifahrer wurde zur weiteren Behandlung in die Goldbergklinik nach Kelheim gerbracht.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Bei dem Einsatz waren insgesamt etwa 80 Mann von mehreren freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Kelheim im Einsatz.

Der beteiligte Lastwagenfahrer, welcher den Unfall nicht bewusst mitbekam meldete sich einige Stunden später bei der Polizei, weil er an seinem Gefährt einen Schaden und fremden Lackabrieb feststellte. Wie die weiteren Ermittlungen zeigten touchierte die 59-Jährige während dem Überholvorgang mit ihrem Auto den Lastwagen.

PI Kelheim/MB