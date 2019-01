B15n bei Schierling: Schwerer Unfall durch Schneeglätte

Auf der B15n kam es am Mittwochnachmittag (02.01.) kurz nach 14 Uhr zu einem schweren Unfall.

Eine 45-Jährige aus Mühldorf a. Inn fuhr auf der B15n in Richtung Essenbach. Neben der Frau waren auch noch ihr Ehemann, eine ältere Dame und zwei 11 und 7 Jahre alte Söhne im Fahrzeug. Als sie zwischen dem Kreuz Saalhaupt und der AS Schierling Nord einen Pkw überholen wollte, kam sie beim Einscheren auf den rechten Fahrstreifen ins Schleudern.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme herrschte auf der Fahrbahn aufgrund des Schneefalls Glätte. Der Nissan Kleintransporter geriet anschließend über den Grünstreifen auf eine Böschung rechts, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich hierbei. Schließlich kam der Wagen wieder auf den Rädern zum Stehen.

Alle fünf Insassen wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Der 11-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Regensburg verbracht.

Die anderen vier Insassen wurden jeweils vom Rettungsdienst in Kliniken in Regensburg eingeliefert. Am Kleintransporter entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 8000€.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt.

Die Feuerwehren Teugn, Langquaid, Bad Abbach und Hausen waren mit den Rettungs- und Verkehrsmaßnahmen beschäftigt. Es waren diverse Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor Ort.

Während der Bergung des eingeklemmten Jungen war die B15neu komplett gesperrt.

Im Verlaufe der Unfallaufnahme konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 15:50 war die Fahrbahn wieder frei.

©Alexander Auer

Polizeimeldung PI Mainburg