Autobahn A3 bei Regensburg: Ab Montag ist der „Enforcement-Trailer“ wieder im Einsatz

Lappersdorf: Landwirt findet Mine – Sprengung vor Ort Am Dienstagnachmittag, 07.08.2018, gegen 13.15 Uhr, meldete ein Landwirt, dass er bei Arbeiten auf seinem Feld bei Kaulhausen einen Sprengkörper aufgefunden hat. Durch die …

Hemau: 62-Jähriger bei Unfall schwer verletzt Die Polizei in Nittendorf berichtet von einem schweren Unfall in Hemau: Ein 62 Jahre alter Vespafahrer wurde dabei schwer verletzt. Er war mit einem Bus zusammengestoßen. Ein …

Lappersdorf: Kleintransporter erfasst Motorradfahrer – eine Person tot Bei Lappersdorf hat sich heute ein tödlicher Unfall ereignet. In den Nachmittagsstunden ist ein Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache im Bereich der Regendorfer Straße …

LKW im Lappersdorfer Kreisel umgestürzt Am Montag, 06.08.2018, gegen 13.55 Uhr, ereignete sich im Lappersdorfer Kreisel ein Verkehrsunfall mit einem umgestürzten 3-Achs-Lkw-Abrollkipper. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein …

